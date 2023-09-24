شكرا لقرائتكم خبر عن 1323 فرصة عمل والراتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تطلق غدا مُلتقى توظيف لشباب الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية فى تقريره للوزارة ، أن التخصصات المطلوبة هي : كهربائى كنترول ، ومبيض محارة ، ولحام ، ومشرف مبيعات داخلى ، ومسؤول مبيعات داخلى، ومنسق معروضات ، وأمين مخزن ، وعمال مخزن ، وعمال خدمات وبوفيهات ، ومنسق تسليمات عملاء ،ومشرف تسليمات عملاء ، وعمال انتاج ، ومشرفين أمن،وأفراد أمن ، وفنيين صيانة أجهزة منزلية ، وسائقين درجة أولى ، وفنى تجميع أثاث ، وفنى تركيبات ، وفنى كهرباء كنترول ، ومحاسب خزينة ، ومسئول مشتريات،وعمال خياطة ،وصيانة مكن،ومدير حسابات،ومستخلص جمركي،ومترجمين لغة اجنبية.
ونوه إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حسب الخبرة..كما دعا الشباب الراغب فى العمل إلى المشاركة فى الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة .
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