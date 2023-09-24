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تعرف على مواعيد أتوبيسات النقل من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية

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القاهرة - سامية سيد - تشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، حيث نشرت الوزارة قائمة بأماكن مكاتب حجز تذاكر النقل البري والسياحة، وكذلك مواعيد الرحلات لمختلف المحافظات، وأوضحت الوزارة، أن هذه المكاتب تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.

 

وينشر الخليج 365 مواعيد قيام الأتوبيسات من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الى المحافظات المختلفة، كذلك عناوين مكاتب حجز تذاكر شركة الإتحاد العربي للنقل البري.

 

ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/

 

ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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