شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على أحدث بروتوكولات اكتشاف وعلاج الالتهاب الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 401 طبيب بمستشفيات الصدر والحميات والمستشفيات العامة على اكتشاف وعلاج حالات الالتهاب الرئوي، والتسمم الدموي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتطوير الأداء بالمستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجري عقد اجتماعات دورية مع مسئولي المستشفيات والمعامل الخاصة بالأمراض المعدية على مستوى المحافظات، لمتابعة تطبيق وسائل مكافحة العدوى، بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها للمرضى، ونشر الوعي والتثقيف الصحى عن أهمية الفحص المبكر والمتابعة لحالات الأمراض الصدرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تنظيم برنامج تدريبي عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، لرفع مهارات العاملين بمستشفيات الصدر في مجال مكافحة الأمراض المعدية المختلفة، وشارك خلال التدريب متدربين من 9 دول أفريقية، شملت (أنجولا، وغانا، وبتسوانا، وناميبيا، وليوسوتو، واسواتينى، وليبيريا، وتنزانيا، وزامبيا).

ومن جانبه، أشار الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إلى تدريب 102 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية على تطبيق الأدلة الإسترشادية في مجال مكافحة الامراض المعدية، طبقا لأحدث طرق الأداء العالمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن الإستراتيجية القومية لتطوير أداء العاملين بالمستشفيات التابعة للوزارة.

ونوه «أمين» إلى تدريب 269 طبيبا على علاج حالات الإلتهاب الرئوي، وتسمم الدم بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك حرصا على تطوير أداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الوزارة، مضيفا أنه تم تدريب 30 طبيبا بمستشفيات الصدر على طرق البحث العلمي وكيفية كتابة المقترحات البحثية، بمشاركة أساتذة من قسم الصحة العامة بجامعة القاهرة.