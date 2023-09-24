شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يختتم جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO ، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، واستمرت على مدار 5 أيام متتالية.

واستهدفت الجلسة 15 متدربة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، و اعتماد 7 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة الماضية لإعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع اموالي ".

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال عده انشطة يقمن بها ويتضمن العديد من الموضوعات منها تحديد الأهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والراغبات وكيفية اعداد الموزانه الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الانسب وفق الهدف ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض و التعامل مع المؤسسات المالية والتأمين واهميته.

ويواصل المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية اعتماد المدربين تباعاً وفق تقييمهم، حيث تم تدريب 107 مدرب تثقيف مالي ، واعتُمد منهم 36 مدرب اعتماداً وطنياً .