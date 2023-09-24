شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 25.5 جنيه
-البطاطس بـ 14.5 جنيه
-البصل الأبيض بـ 28 جنيها
-البصل الأحمر بـ 28 جنيها
-الكوسة بـ 17 جنيها
-الجزر بـ 32 جنيها
-الخيار بـ 13.5 جنيه
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيها
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 22.5 جنيه
-بامية 50 جنيها
-الليمون بـ 28.5 جنيه
-جوافه بـ 27 جنيها
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها
-الموز البلدى بـ15 جنيها
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