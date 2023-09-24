شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يسرد تفاصيل شق قناة السويس الجديدة فى سنة بدلا من 3 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل هامة حول كيفية قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى كان يرأسها وقت حفر قناة السويس الجديدة، بحفر القناة الجديدة والتغلب على التحديات وتقليص وقت حفر القناة من 3 سنوات الى سنة واحدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الوزير، خلال فيديو نشرته وزارة النقل على صفحتها الرسمية، إن المعدات التى كانت تمتلكها مصر فى هذا التوقيت تستطيع حفر القناة الجديدة فى 3 سنوات، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجة بحفرها فى سنة واحدة، وهنا كان لابد من اعادة الحسابات وتوفير المعدات اللازمة للمهمة.

وقناة السويس الجديدة هو مشروع لتطوير وتوسعة قناة السويس يشتمل على تفريعة جديدة (من علامة كم 61 إلى علامة كم 95 ترقيم قناة) بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع كممر ملاحي مزدوج 72 كم (من علامة كم 50 إلى علامة كم 122 ترقيم قناة). تم افتتاح المشروع في 6 أغسطس 2015.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليار دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.