سفير السعودية بالسودان: مصر أكثر دولة يهمها شأننا والمملكة في حالة تنسيق دائم معها

القاهرة - سامية سيد - ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر، المواقف والجهود المصرية في المسألة السودانية، وقال إن مصر أكثر دولة يهمها شأن السودان، وتتأثر به، وأن المملكة في حالة تنسيق وانسجام دائم مع مصر في الشؤون والقضايا السودانية وفي غيرها.

وأضاف السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية أعدت العدة للمشاركة بقوة في مرحلة إعادة بناء وإعمار السودان بعد وقف الحرب، وقد أسست صندوقا خاصا لذلك.

وتابع: أن منبر جدة وضع أساسا لوقف الحرب، ومعالجة الآثار الإنسانية العاجلة التي نتجت عن الحرب، وفتح الطريق أمام بناء نظام حكم مستقر ومستدام يحدد ملامحه السودانيون وحدهم، دون تدخل أو إملاء.