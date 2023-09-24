وزير التموين يفتتح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمركز منيا القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع إنشاء الصوامع الحقلية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية 5 آلاف طن.

وتم إجراء عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من جانب الإيطالي وزيارة الموقع على الطبيعة وشرح دورتها التشغيلية والتي تشمل غرفة الميزان وأسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات.

ووقال وزير التموين إن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية يتمثل في دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمة على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمي مصر من مشكلات التخزين مستقبلا.

وأوضح أن رؤية الشركة مستمدة من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " بمحاورها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئة).

وتابع: كانت السعة التخزينية التابعة لوزارة التموين 1,2 مليون طن قمح إلى جنب استهلاكنا الشهري 800 ألف طن وبالتالي كان لدينا احتياطي استراتيجي شهر ونصف فقط، وبالتالي تبنت الدولة المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية، وبالفعل زادت السعة التخزينية إلى 3 ملايين طن خلال عام 2017، وزادت حاليا لتسجل 3,4 مليون طن.

وتمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحدها طاقات تخزينية بالمحافظات المختلفة تصل إلى 2,5 مليون طن بسعات مختلفة (30-60-90) ألف طن للصومعة، ومجهزة بأحدث أساليب التداول والصيانة والتخزين وادارة ومراقبة المخزون.

وأوضح أن صومعة منيا القمح الحقلية التي تم افتتاحها تأتي ضمن 6 صوامع حقلية بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الحوكمة لربط منظومة الخبز المدعم بمصر ضمن 22 موقعا كمرحلة أولى، هو نتيجة التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج تبادل الديون الإيطالية.

وتم تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية من خلال شركة الإنتاج الحربي وشركة مولمكس الإيطالية، وهذا المشروع يعتبر النواه الأولية لإنشاء 60 صومعة حقلية أخرى مخطط إنشائها في جميع محافظات مصر.

ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزين القمح ومتابعته والتحكم في درجات الحرارة داخل الصومعة من خلال وحدة التحكم الآلي التي تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة ويبلغ ارتفاع الصومعة في هذا النظام نحو 25 مترا محملا عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة، وهذا النظام يمكن من خلاله معالجة القمح أوتوماتيكيا دون أي تدخل بشري لنقل القمح من خلية إلى أخرى حيث يعمل على تنقية القمح من الأتربة بنظام شفط للأتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC)، وبرنامج (SCADA) ومن وجود أي شوائب معدنية وبالتالي لضمان تسليم الأقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب والأتربة.