ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من (أحد الاشخاص - مقيم دائرة القسم)، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالي)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة باسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.