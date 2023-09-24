اعترافات المتهمة بقتل زوجها في المرج: اشترى لعشيقته شقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلت ربة منزل متهمة بقتل زوجها في المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث شرق القاهرة.

قالت المتهمة إنها علمت بأن زوجها تربطه علاقة عاطفية بأخرى "بيخوني وسايبني من غير أكل"، مضيفة أن زوجها اشترى لعشيقته شقة جديدة.

وعن يوم الواقعة، قالت المتهمة إنها واجهت زوجها بعلاقته مع أخرى فتعدى عليها بالضرب، فهجمت عليه بـ"كوريك خشبي" فقاومها ثم طعنته عدة مرات بسكين حتى سقط على الأرض وهشمت رأسه بـ"الكوريك".

حاولت المتهمة الاستعانة بشقيقها لمساعدتها في التخلص من جثة زوجها لكنه رفض، فحركت جثته إلى مدخل العقار حتى اكتشفها أكد الجيران وأبلغ الشرطة، بحسب التحقيقات.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها.