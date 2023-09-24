انتشال جثة شاب غريق في أبو النمرس

جهود البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثمان "محمد فتح الباب" 33 سنة، ونقل إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012