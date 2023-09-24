الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من انتشال جثة خمسيني لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بالوراق شمال المحافظة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة القسم.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الجيزة.

جهود البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل أسفرت عن انتشال جثمان "أسامة إبراهيم" 55 سنة، ونُقل إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.