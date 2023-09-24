إصابة سائحة مكسيكية داخل منطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيبت سائحة مكسيكية بالتواء في الكاحل إثر سقوطها على الأرض داخل منطقة الأهرامات.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإصابة سائحة بالمنطقة الأثرية.

تحريات العميد أحمد الشربيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية بينت أنه في أثناء تجول سائحة تحمل الجنسية المكسيكية تبلغ من العمر 34 سنة بمنطقة الأهرامات اختل توازنها وتعثرت قدماها لتسقط على الأرض.

السائحة اللاتينية أصيبت بالتواء بالكاحل ونقلت إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.