شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ورئيس المركزى للإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون بالمجال الإحصائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز، ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.

كما يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.