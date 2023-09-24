شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه إيماء لتكليف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تقرر مدة فترة استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مد فترة التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.