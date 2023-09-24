شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنظم يوماً علمياً للتوعية بمرض ألزهايمر بالتزامن مع اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، يوماً علميا للتوعية بمرض ألزهايمر، بالتعاون مع جمعية ألزهايمر مصر وجامعة عين شمس، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض، فى 21 سبتمبر من كل عام، وذلك بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي أكد على أهمية رفع الوعي بمرض ألزهايمر، وكيفية تقليل خطر الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، والتي تتلخص في إتباع نظام حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتكامل، والسوائل وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين، والانخراط في النشاطات الاجتماعية، كما تضمن اليوم التعريف بأعراض المرض، بما ينعكس على الاكتشاف المبكر، وبالتالي تحسين نسب الشفاء.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم العلمي استعرض الوضع الحالي لمرض ألزهايمر في مصر والتقرير السنوي لجمعية ألزهايمر مصر، من حيث معدلات الإصابة، ونسب الشفاء، وخطط العلاج التي تعتمد على الدليل العلمي، مشيرا إلى مناقشة طرق التعامل مع المرضى، خاصة المسنين منهم .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن اليوم تضمن عددا من المحاضرات والندوات التثقيفية بكل من (مستشفى حلوان، مستشفى المعمورة، مستشفى الدميرة، مستشفى الخانكة، مستشفى شبرا قاص، مستشفى سوهاج، مركز عباس حلمي، مركز علوان، مستشفى أسيوط ومستشفى طنطا) شملت كل ما يخص مرض ألزهايمر، وخاصة لدى المسنين، منوهة إلى أن البرامج التدريبية والمحاضرات قدمها أساتذة بكليات طب جامعة عين شمس، وعدد من الأطباء التابعين لإدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

نوهت «منن» إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار سبتمبر الجاري نظرا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم لمريض ألزهايمر.