شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يقدم عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم نادي السينما بمركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية عرضا ومناقشة لفيلم "The Minimalists"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بدعوة مجانية، وذلك في مركز جسور بالزمالك.

وتدور المناقشة حول وهم الاستهلاك والبحث المستمر عن السعادة، يقودنا الفيلم نحو بعض العلماء والباحثين في المجالات المختلفة الذين حرّروا أنفسهم خارج النمط الاستهلاكى الذى يقود المجتمعات الحديثة ومدى التأثير الإيجابى على حالتهم النفسية والمادية.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.