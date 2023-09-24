"الأتوبيس دهسهم".. مصرع شخصين في حادث مروري بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخصان مصرعهما إثر تعرضهما إلى حادث مروري ودهسهما أسفل عجلات سيارة "أتوبيس" بمنطقة المرج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري وسقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن وجود جثتين لشخصين مصابين بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبيَّن أنهما لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث مروري ودهسهما أسفل عجلات سيارة أتوبيس.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب في وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.