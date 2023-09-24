حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وفدًا صينيًا.. وفرص عمل بمُلتقى توظيفي للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لوفد صيني رفيع المستوى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

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وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

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أقل وحدة بـ 500 ألف.. ننشر أسعار الشقق في أكتوبر والشيخ زايد

ارتفعت أسعار العقارات في مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتمتع هذه المناطق بالطلب الكبير على الشراء وسط تدشين العديد من المشروعات الجديدة سواء التابعة لشركات التطوير العقاري أو وزارة الإسكان.

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برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. مُلتقى توظيفي للشباب يُوفر 1323 فرصة.. غدا

كشفت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الشرقية مُلتقى توظيف للشباب، يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً.

أضافت العمل في بيان الأحد، أن الملتقى يأتي بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، يوم الإثنين الموافق 25 من سبتمبر الجاري، بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

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60 ألف جنيه بفائدة 4%.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حكومي

تتيح وزارة التنمية المحلية تمويلا ميسرا لإقامة مشروعات خاصة بالشباب والمرأة في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية.

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تصل لـ 41 مئوية.. الأرصاد تكشف أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتوقعات الاحوال الجوية، وأكثر المحافظات حرارة اليوم.

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تنسيق 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب جميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول والثاني بالثانوية العامة عبر الرابط التالي:هنا.

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