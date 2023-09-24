شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، كما شارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الرئيس السيسى يؤكد توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين مصر والصينرئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعاتالحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 334 ألفا و382 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 23 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية. أكد مُساعد وزير الخارجية المُنظمات والتجمعات الإفريقية السفير أشرف سويلم، قُرب الانتهاء من إعداد المقر الجديد لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار ريادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، والتي تتزامن أيضاً مع رئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد. التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون.. ومخزون القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7 أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقاربا ونموا ملحوظا منذ 3 سنوات تمثلت في برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يحول الديون الإيطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية . وأكد أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، وأن احتياطي القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7 شهر. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه استكمالاً لخطة التنمية المهنية لمعلمى للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي وتدريب موجهى الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على النظام الجديد للتعليم لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة، يتم عقد ورش عمل للتنمية المهنية للصف السادس الابتدائي اونلاين بقاعات الفيديو كونفرانس المتاحة بالادارات التعليمية التابعة للمديريات.

التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة الخارجية: قرب الانتهاء من مقر المركز الإفريقى لإعادة الإعمار بالعاصمة الإدارية الصحة: تقديم 334 ألفا و382 خدمة طبية وعلاجية ووقائية ضمن المبادرات الرئاسية

تنتظر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إقرار قانون مضاعفة المنحة الاستثنائية من مجلس النواب، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وبتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات. أعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، بحضور 90 ممثلا من 11 دولة أفريقية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2024/2023، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني. التعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة "الفاو" تختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقية التكلفة 32 مليار جنيه.. تفاصيل الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الاستثنائية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن تفاصيل لقاء جمع بين الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتجهيز وفرش الفصول استعداداً للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث أكدت الوزارة على ضرورة جاهزية المدارس وانتهاء أعمال الصيانة وتسكين الطلاب المحولين من مدارس لأخرى إضافة إلى تجهيز جداول المتابعة واستقبال الطلاب وأيضا جداول الحصص الدراسية فى جميع المواد مع توفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة. ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وزارة العمل: تنسيق مصرى إيطالى لضخ عِمالة مصرية مُدربة بسوق العمل الإيطاليةالتعليم توجه بإنهاء أعمال الصيانة وتجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد