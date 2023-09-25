شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة المواد التعليمية على موقع الوزارة تُغنى الطالب عن الكتب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل على موقع الوزارة لمساعدة الطلاب على التحصيل وتحصيل أكبر قدر من المنهج الدراسي بما يتوافق مع الفهم وليس الحفظ بطريقة التعلم التي تستهدفها الوزارة.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الاولى، أن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل على موقع الوزارة تساعد على التحصيل بشكل أفضل من الاعتماد على الكتب المدرسي فقط وتجعل الطالب قادر على الاستغناء عن أي مصادر كتب خارجية.

وتابع: "المواد الموجودة على موقع الوزارة مقدمة من خلال شرح عميق أكتر تفصيلا للمناهج الدراسية وفي نهاية كل وحدة أسئلة تدريبية، ومن خلالها يقدر الطالب يحدد نقاط الضعف والقوة، وممكن الطالب يحملها مجانا أو يطبعها ويستعين بها مع الكتب المدرسية عشان يقدر يذاكر بشكل أفضل".