وزير العمل يشارك سفارة السعودية بـ "اليوم الوطني" الـ 93 للمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

شارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد في الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور وزراء وسفراء وإعلاميين وشخصيات عامة ،حيث كان في إستقباله السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد الوزير شحاتة، ، في تصريحات صحفية على عمق العلاقات السعودية المصرية التي برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945، لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام،وصولاً إلى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ شحاتة المملكة السعودية ملكا وحكومة وشعبا،بهذه المناسبة الطيبة،مؤكدا متانة العلاقات المصرية السعودية،مشيدا بالعلاقات بين الجانبين بشكل عام، والتعاون في ملف العمل بشكل خاص، مشيرا إلى أنه هناك علاقة وطيدة تجمع بين الشعبين، والدليل على ذلك ان أكبر جالية فى السعودية من العمال المصريين ،وأوضح الوزير أن مصر والمملكة تمتلكان علاقة تاريخية ودورهما محوري في المنطقة العربية ،في كافة المجالات،وأن هذا التعاون المتواصل يلعب دورا كبيرا في مواجهة كافة التحديات ،ويحقق الاستقرار في المنطقة العربية .