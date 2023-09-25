برلمانى: دور القوات المسلحة في ليبيا تاريخي ومشرف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى، الدور المهم والناجح لأبطال وصور قواتنا المسلحة الباسلة داخل دولة ليبيا بالتاريخى والمشرف لكل المصريين والعرب، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بمساندة ودعم ليبيا فى تخفيف الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن إعصار دانيال.

واعتبر "رمزي"، الإشادة والتقدير الكبيرين من الحكومة الليبية والجيش الليبي ومختلف الأوساط الليبية السياسية والبرلمانية، بالدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية الباسلة داخل الأراضى الليبية لتخفيف الآثار السلبية والخطيرة التى تسبب فيها إعصار دانيال بمثابة فخر وتقدير كبيرين لكل المصريين ولمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة المصرية الباسلة التى سطرت ملحمة وطنية رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية.

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى، بالدور المهم والناجح لصقور وأبطال الجيش المصرى العظيم في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الإعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسى بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم إضافة إلى تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.