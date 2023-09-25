معهد أمراض النباتات يعلن تجديد الاعتماد لمعمل النباتية الحجرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم تجديد الاعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بالمعهد وذلك بحصوله علي الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (الإيجاك) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو (ISO/17025: 2017)في مجال تشخيص الأمراض النباتية.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات على تطوير المعمل والتحديث الدائم للاختبارات المتبعة في مجال تشخيص الأمراض بهدف زيادة دقة وسرعة النتائج وفقا لأحدث الطرق والمواصفات القياسة الدولية.

وقال قمحاوى، إن المعمل يقوم بدور هام في تشخيص وفحص العينات النباتية الورادة من الخارج عن طريق المنافذ المختلفة من حيث الكشف عن المسببات المرضية الحجرية، كما أنه يلعب دورا كبيرا في مجال الصادرات الزراعية خاصة الفراولة والموالح عن طريق فحص الشحنات المصدرة، والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة.

وأشار إلى أن تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي يعد اعترافا رسميا بكفاءة المعمل الفنية، كما يؤكد على مصداقية وجودة نتائج وتقارير الاختبارات الصادرة من المعهد.

وباعتبار أن معهد بحوث أمراض النباتات هو الجهة الوطنية المرجعية للكشف عن الممرضات النباتية الحجرية، فإن هذا الاعتماد يعزز من الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول آفات حجرية إلى الأراضى المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية، وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد علي عدم تصدير شحنات زراعية مصابة بأي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر علي سمعة الصادرات المصرية.

جدير بالذكر، أن معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أول معمل معتمد بوزارة الزراعة في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.