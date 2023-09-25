شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:51
موعد صلاة العصر 4:18
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 12:43 م
موعد صلاة العصر 4:09 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:03 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:07
وقت صلاة الظهر 12:34
موعد صلاة العصر 4:01 م
وقت صلاة المغرب 6:38 م
وقت صلاة العشاء 7:53 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 7:57
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