شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن زيادة ضخ الأرز بمنافذ الوزارة .. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة الأرز الأبيض المعبأ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، ويتم طرح كيلو الأرز الأبيض المحلى بسعر 22 جنيها، وطرح الأرز الأبيض المستورد بسعر 20 جنيها، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.