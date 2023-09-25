شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 7 معلومات عن البوابة الجيومكانية لوزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة العمل من المرحلة الأولى من "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بتلك البوابة:

1- البوابة الجيومكانية معنية بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكل خدمات ومشروعات وزارة العمل.

2- هى بوابة جغرافية وضع عليها كل ما يخص الوزارة، من: مراكز تدريب مهنى، المديريات بالمحافظات، مراكز التفتيش، الجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل الوصول لخدمات النقابة من خلال "جوجل".

3- تسهل متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها وحلها.

4- ستوفر كل المعلومات الخاصة بالتدريبات المهنية، المتوفرة فى كل مركز للتدريب على مستوى الجمهورية، والدورات المتاحة بها حاليا، والدورات فى الفترات المقبلة، وطريقة التقديم فى الدورات التدريبية، عدد الدورات في كل مجال، والخريجين، والأشخاص الذين تم تشغيلهم بعد التدريبات، والناجحين والحاصلين على مستوى شهادة قياس مهارة.

5- البوابة ستعرض حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق.

6- تعرض الخدمات الخاصة بذوى الهمم، من: دورات تدريبية أو وظائف، وكذلك السيدات.

7- تركز البوابة مع بداية إنطلاقها على 3 قطاعات بارزة هي: أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية.

- ثانياً: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية في مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

- ثالثا: التدريب المهني والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" في مختلف القرى المصرية وخاصة في قرى حياة كريمة.