حدث ليلاً| توجيه عاجل من الإسكان بشأن حدائق أكتوبر.. وموعد انتهاء انقطاعات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي

توجيه عاجل لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه جار الانتهاء من أعمال تسليم شبكات الكهرباء الجهد المنخفض لعدد من العمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحت مسمى 390 فدان والذي يضم 557 عمارة سكنية بجوار مشروع ابني بيتك المرحلة السابعة.

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لميس الحديدي: سياسة فرض الأمر مستمرة وإثيوبيا ترى أنه لا حق للآخرين في مياه النيل

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بيان وزارة الري الصادر حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قائلة: "مش بيان غريب معظم التوقعات كانت تشير إلى ذلك الموقف الإثيوبي بيان وزارة الري جاء مهم بلغة واضحة".

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استطلاعان: استياء الأمريكيين تجاه بايدن يسجل أعلى نسبة لرئيس منذ عام 1986

عكست نتائج استطلاعين جديدين للرأي في الولايات المتحدة حالة من الاستياء وعدم الرضا بين الناخبين الأمريكيين عن كيفية سير فترة الرئيس جو بايدن، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد.

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"المدارس والجامعات وضع خاص".. موعد انتهاء انقطاعات الكهرباء

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمل بخطة تخفيف الاحمال مستمر حتى الآن ولم يتم تحديد أي موعد لانتهاء الخطة، مشيرًا إلى أن الخطة يتم تطبيقها من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ١٢ صباحًا باستثناء المناطق الحساسة ةالاستراتيجية وفقًا لخطة مجلس الوزراء.

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استعدادًا للعام الجديد.. فرع جديد للبنك الأهلي وتطبيق الكارت الذكي لبيانات الطلاب بجامعة المنيا

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة اليوم عن شهر سبتمبر، في حضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لجاهزية الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ولمناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تعزز دور الجامعة تجاه منتسبيها، وخدمة العملية التعليمية.

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خبير مائي: لست متفائلا بالوصول إلى إتفاق بشأن سد النهضة

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في المياه، إن كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لخصت الوضع المائي الحالي، وأن مصر دولة شح مائي.

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البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بقوة 8.5 ريختر الساعات المقبلة

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما حذر منه العالم الهولندي من وقوع زلزال قوي بشدة 8.5 ريختر بمقياس ريختر خلال الساعات المقبلة.

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انخفاض بنسبة 50 % عن العام السابق.. "الغرفة السياحية": أعداد المعتمرين منخفضة حتى الآن

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات العمرة تسير بشكل منتظم وطبيعي حتى الآن.

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لو هتستثمر فلوسك في المحلات.. الإسكان تعلن عن طرح جديد في 3 مدن بمقدم 25 ألف

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة عن طرح عدد كبير من المحلات التجارية في 3 مدن جديدة هم 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة.

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السعودية تستنكر اقتحام مستوطنين إسرائيليين متطرفين باحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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