شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التنمر بين الطلاب استعداداً لبدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التنمر بين طلاب المدارس استعداداً لبدء العام الجديد؟، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة التنمر بين طلاب المدارس استعداداً لبدء العام الجديد. وأيد 90% من القراء تغليظ عقوبة التنمر بين طلاب المدارس استعداداً لبدء العام الجديد ، بينما عارض 10% من القراء موضوع الاستطلاع.



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