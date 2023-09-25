تراجع الرطوبة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من من الإثنين 25 سبتمبر 2023 إلى السبت 30 سبتمبر 2023

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الإثنين 25 سبتمبر 2023

- انخفاض في نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

- نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

من الخميس 28 سبتمبر إلى السبت 30 سبتمبر 2023

. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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