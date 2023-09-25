"مصطفى" يطلب تطليق زوجته: " مبتعرفش تصلي ووضحكت عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "مصطفى. ح"، 36 سنة، صاحب محل عطارة وبخور، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر مبرًا طلبه "مبتعرفش تصلي وضحكت عليا".

يروي الزوج تفاصيل زواجه قائلاً: تزوجت من " هبه. ك"، 30 سنة، "بعد ترشيحها من أسرتي وبعد التعارف وجدتها ملتزمة دينياً وبشوشة ومحبوبة وسط الأقارب، فوافقت على الخطبة وخلال الأيام الأولى وجدت فيها أصول السيدة المسلمة المحتشمة والخلوقة، وتم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية".

يكمل "مصطفى": وجدت زوجتي مقبلة على الصلاة وتمسكها بالمصحف في أوقات فراغها، لكن ما خفي كان أعظم، فزوجتي تظاهرت بكل الصفات الحسنة حتى تتزوجني، وخلال تواجدها معي بالمنزل رأيت أنها لا تريد الصلاة وفي كل صلاة تبرر امتناعها لأسباب معلومة بالإسلام تمنعها عن قضاء الصلاة بالفعل".

يتابع الزوج حديثه: " مسكت هاتفها المحمول ولاحظت وجود فيديوهات لمطربين المهرجانات وقيامها بتشغيل الأغاني أثناء غيابي عن المنزل، وبعد مواجهتها، بررت أن الهاتف يخص شقيقتها، وبعد متابعتها وجدتها تكذب وتتعمد ذلك خلال وجودي بالمنزل، وبعد نزولي تعود لحياتها الطبيعية".

يؤكد الزوج: طالبت والد زوجتي بالجلوس لإتمام إجراءات الطلاق "مش قادر أكمل معاها" لكن والده رفض وحاول منعي من الذهاب إلى المأذون، فلم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر وحملت رقم 753 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.