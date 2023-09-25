جثتان و19 مصابا في حادث مروع بطريق الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالتا وفاة و19 مصابا حصيلة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش بنطاق محافظة الجيزة اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بنزلة طريق الأوتوستراد.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر عن الحادث جثتين و19 مصابا نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج وإيداع الجثتين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.