"طلبت مني علاقة غير شرعية".. كيف تخلص ميكانيكي من حماته بمساعدة زوجته بالبدرشين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة مأساوية شهدتها منطقة البدرشين، حين أقبل ميكانيكي وزوجته على قتل حماته، وإشعال النيران بجسدها للتخلص منها.

في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة بعد الاعتداء عليها بمطرقة وتقطيع جسدها.

المتهم الأول بالواقعة هو "محمد . م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "منى . ع"، 18 سنة، أما المجني عليها فهي "فاطمة . ا".

منذ 3 سنوات ارتبط المتهم بعلاقة عاطفية بالمتهمة الثانية التي تقطن بذات المنطقة، وقتها قررت المجني عليها والدة الثانية، بزواجهما عرفيا لحداثة سن المتهمة الثانية، وتعهدت عليه ببعض الشيكات.

بعد مرور فترة زمنية على زواجهما، لاحظ المتهم سوء سلوك حماته وعلاقتها غير الشرعية، ومن هنا بدأ الغضب يتملكه خاصة بعد تهديدها له بعمل محضر ضده ببعض الشيكات ورفضها طلاقهما، بالإضافة إلى طلبها بإقامة علاقة غير شرعية معه -وفق أقواله بالتحقيقات-.

عقب ذلك قرر المتهم التخلص من حماته بضربها ب"مطرقة" على رأسها عدة ضربات، بمساعدة المتهم الثانية نجلة المجني عليها، وعلى إثرها توفت المتهمة في الحال.

المتهم بدوره حاول التخلص من الجثة باستخدام "صاروخ كهربائي" وقام بتقطيع الجثة، واشعل النيران بجسدها داخل حمام الشقة، لكن سرعان ما افتضح أمره وأبلغ الجيران رجال الشرطة بوجود حريق، وتم اكتشاف الجريمة والقبض عليه، ثم تم إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5926 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن "محمد . م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "منى . ع"، 18 سنة، قتلا المجني عليها "فاطمة . ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وما أن ظفرا بها دفعتها المتهمة الثانية ارضا، وقدمت للأول أداة "مطرقة"، فسدد إليها ضربتين برأسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا آداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.

ولاتزال القضية منظورة أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، ومُحدد لها جلسة اليوم الإثنين لبدء مرافعة الدفاع بالقضية.