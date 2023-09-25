انفجار أسطوانة بوتاجاز في الهرم.. والحصيلة مصابان بحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم انفجار أسطوانة بوتاجاز ما أسفر عن مصابين اثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ومصابين شارع العهد الجديد.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب مدعومين بفرق إنقاذ.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب انفجار أسطوانة بوتاجاز ما أسفر عن مصابين اثنين بحروق نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الانفجار دون امتدادها إلى المجاورات وتحرر محضر بالواقعة.