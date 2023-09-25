مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في "انفجار الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة الهرم فجر الاثنين.

قال المصدر إن الانفجار نتج عنه إصابة السيد عبد عويس ٢٣ سنة حروق في القدمين من الدرجة الثانية وابنة عمه سمية عبد الحميد عويس ٢٠ سنة حروق من الدرجة الأولى.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة أن المصابان يخضعان للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما بشأن الحادث لافتا إلى انتداب لجنة من المعمل الجنائي والمحافظة للمعاينة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ومصابين شارع العهد الجديد.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب مدعومين بفرق إنقاذ.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب انفجار أسطوانة بوتاجاز ما أسفر عن مصابين اثنين بحروق نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الانفجار دون امتدادها إلى المجاورات وتحرر محضر بالواقعة.