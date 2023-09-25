انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال.. كثافات مرورية عالية بالطريق الدائري - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

شهد الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من المؤسسة والمتجه إلى المريوطية -هرم، كثافات مرورية عالية، بسبب انقلاب سيارة نقل بدون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بصحبة سيارات الإسعاف لمحل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

بإجراء التحريات تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال؛ حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلاب السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.