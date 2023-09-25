"الأرض كلها زيت وسكر".. مصدر يكشف تفاصيل حادث تريلا دائري الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسوؤل سبب كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، صباح الاثنين.

قال المصدر في تصريحات خاصة إن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من الخدمات المرورية بوقوع حادث أعلى منطقة كفر طهرمس.

أضاف المصدر أن مدير المرور دفع بتعزيزات مرورية بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للوقوف على ملابسات الحادث تنسيقًا مع قطاع الغرب.

حسب المصدر، اختلت عجلة القيادة بيد سائق تريلا محملة بأطنان من السكر والزيت على الطريق اتجاه الهرم نافيًا وجود خسائر في الأرواح.

المصدر أكد أن رجال الحماية المدنية عمدوا إلى إزالة آثار الحادث منعًا لوقوع حوادث تصادم وسط انتشار رجال الشرطة والمرور.