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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب فتيات الأقصر على التفصيل والخياطة والان مع تفاصيل الخبر
واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الدورة تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل، بناءً على احتياجات أصحاب الأعمال ومن يمثلهم وطبقاً لرغبات وطموحات الشباب، والتى تقوم المديرية بتنفيذها من خلال مركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة ، ومنوهاً إلى استمرار إدارة التدريب المهني بتلقى طلبات الشباب فى التدريب على مجموعة من المهن ،وأن المقابلات الشخصية لهم بديوان عام مديرية العمل ، يليها البدء فى التدريب لمن اجتاز المقابلة طبقاً للخطة المعدة للتدريب وطبقاً لنظام الساعات المعتمدة لكل برنامج تدريبى.
الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربى (1)
الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربى (2)
الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربى (3)
الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربى (4)
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