شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: من حق الطالب التظلم على عقوبات لائحة الانضباط خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى يصدر فى حقه عقوبة فصل أو خفض درجات المواظبة المحددة ب 5 درجات نتيجة ارتكابه مختلفة أثناء تواجده بالمدرسة من حقه التظلم على القرار خلال أسبوع، موضحة أنه يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات وفقا لائحة الانضباط التظلم ، ويكون التظلم من تلك القرارات أمام لجنة الحماية الأعلى بحيث يكون التظلم من لجنة الحماية المدرسية أمام لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية والتظلم من لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية أمام لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية، والتظلم من لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية أمام الجهة المختصة بديوان عام الوزارة التي تحددها لنظر التظلم، ويكون قرار اللجنة نهائيا - حال عدم التظلم منه، خلال المدة المشار إليها.

وتابعت الوزارة: أن جميع البيانات المتعلقة بالطلاب، وأسرهم سيتم تدوينها، والمحافظة عليها، ونشرها طبقا للقانون إلا أن البيانات مثل: اسم الطالب، وعنوانه ورقم هاتفه واسم والديه، ومرحلته الدراسية، والمشاركة في الأنشطة المعترف بها رسميا، والصور، ووزن وطول أعضاء الفرق الرياضية والجوائز والتكريم عدم الكشف عن هذه البيانات، فإن عليه إخطار مدير المدرسة كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ وتواريخ الحضور، وتاريخ ومكان الميلاد، وآخر مدرسة درس بها الطالب، قد تتاح وفقًا لتقدير مدير المدرسة دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، ومع ذلك، إذا أراد ولي الأمر التوقيع على إقرار بالاطلاع على هذه اللائحة.