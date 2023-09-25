شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوضح كيف تم تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الطرق والكباري المختلفة امتدت داخل مدن الدلتا وعواصم الصعيد، لتحل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، بسبب التكدس المروري أمام المزلقانات أو لعبورها من نقاط عشوائية، بالإضافة إلى المشكلات المرورية الناتجة عن زيادة الحركة بمداخل المحافظات خاصة بالدلتا، أو بسبب عدم ربط شرق وغرب النيل بالصعيد بمحور سريع آمن يضمن حرية انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة.

وتحدث وزير النقل، خلال فيديو نشرته هيئة السكة الحديد، أنه تم تطوير المزلقانات وإيجاد حلول لمنع التقاطعات من خلال إنشاء عدد من الكبارى لعبور المزلقانات مما يقلل الحوادث ويمنع التوقفات.

وقال إنه تم تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعى بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كبارى عــدد (9) كبارى علوية وعدد (1) كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الاجمالية 92 %. ، وتم الإنتهاء من 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار - كوبرى كوم إشو) مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية واكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.