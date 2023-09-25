شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف المرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، وكذا مشروع المدينة الطبية، الجارى إنشاؤها على مساحة 136 فدانا.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن الموظفين بمدينة بدر، حتى يتم البدء فى التسليم للمستحقين، مشيرا إلى تسلم عدد كبير من الموظفين لوحداتهم بالمرحلة الأولى، وهو ما سهل عليهم كثيرا الانتقال للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وفر لهم الحياة فى مجتمع سكنى حضارى مخطط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى متابعته أيضا موقف الخدمات المختلفة بمدينة بدر، وعلى رأس الأولويات الخدمات الطبية، حيث يتم تنفيذ المدينة الطبية التابعة لمؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية التخصصية، وهناك اهتمام بهذا المشروع الكبير.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه قام ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروعات الاسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، المرحلة الثانية، بإجمالي ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 93 %، كما تفقدوا أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس وأسفلت " حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 65 %.

ووجه المهندس عمار مندور بدفع الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي ذات السياق، قام المهندس عمار مندور، والدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن مدينة بدر - نائب رئيس مؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بالمرور على أعمال تنفيذ مشروع المدينة الطبية التابعة لمؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية التخصصية، لمتابعة الأعمال الجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات، يرافقهم مسئولو الجهاز والمشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن موقع مشروع المدينة الطبية يقع على طريق القاهرة/السويس على مساحة 136 فدانا، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 53 فدانا، وجارٍ استصدار القرار الوزاري للمرحلة الثانية بمساحة 83 فدانا، مؤكداً أن المشروع يأتي في إطار توفير الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات بالمدينة.

ولفت رئيس جهاز المدينة إلى أنه بعد تنفيذ وتشغيل المدينة الطبية ستسهم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات الطبية بجانب مستشفى بدر التابع للجامعة، والمراكز الطبية الخاصة بوزارة الصحة الموجودة داخل جميع أحياء المدينة، مما يساعد على توفير كافة الخدمات الطبية لسكان المدينة ومرتاديها.