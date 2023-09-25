محافظ الجيزة: نولي اهتماما بالغا بدراسة وفحص شكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولي اهتماما بالغا بدراسة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والإستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار وبحث الشكاوي التي تواجههم والعمل علي حلها.

جاء ذلك خلال متابعته اليومية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أحمد راشد الشكاوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والتي ضمت قيام أحد المواطنين المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر ببناء عدد اربع محلات مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة ، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة الأعمال المخالفة حتي سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددآ .

واستجابت محافظة الجيزة لشكوى أحد المواطنين المقيم بشارع ادهم فتحي متفرع من شارع الملكه لتضرره من وجود محل ومخزن يقوم بتشوين مخلفات القمامة ومخلفات الكراتين والبلاستيك بهدف فرزها وإعادة تدويرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية..وعلى الفور قام حى بولاق الدكرور برفع كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوي وغلقه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة حرصآ على أمن وسلامة قاطني العقار.

وبفحص الشكوى المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية تبين أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الاشطر بنسب تنفيذ وصلت إلى ٩٧% ، وقد تبين أن أرض الكازروني محل الشكوي خارح الحيز العمراني وسيتم توصيل لها خدمات المياه والصرف الصحي فور أعتمادها وإدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع .

وتلقت محافظة الجيزة شكوى سكان شارع مسجد السلام لوجود مخلفات قمامة حول غرفه الكهرباء الموجود أمام مدخل الشارع مما يعرقل الحركة المرورية ، وعلى الفور قام الحي برفع مخلفات القامة إلي جانب قيام شركة الكهرباء برفع غرفه الكهرباء لعدم اعاقة المرورية .

واستجابت محافظة الجيزة أيضا لشكوى سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو التي تلقتها الصفحة الرسمية بوجود مخلفات قمامة وبلاعة صرف مكشوفة ، حيث كلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوي ، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية المختصة برفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوي مع تركيب غطاء لبلاعة الصرف المكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم الاستجابة للشكوى المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز من شارع الوفاء والأمل بحي الهرم من وجود كشاف أنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع آيل للسقوط ، وعلى الفور تم توجيه حى الهرم بفحص الشكوي والذي قام برفع الكشاف وتركيب اخر بدلآ منه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .