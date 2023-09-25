جمع 80 مليون جنيه من الضحايا.. سقوط "مستريح الإسكندرية" في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مستريح لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين.

عقب رصد بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

وبالفحص تبين أن الشخص المذكور مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد " – مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا " تبديد" .

وتم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب، وبتاريخ 21 الجاري، تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.