تأجيل محاكمة 14 متهمًا بقضية "خلية المطرية الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 14 متهمًا بخلية المطرية الثانية، لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل، للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.