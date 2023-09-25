"مخبأة في نعل الجزمة".. ضبط سيدة حاولت تهريب عملات "أجنبية ومحلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة؛ حال محاولتها تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" بالمخالفة للقانون، بحيازتها مبالغ مالية مخبأة بين طيات الملابس وداخل نعل حذاء بحقائبها بالمخالفة للقانون.
بمواجهة المتهمة قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.