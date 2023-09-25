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متخصص آيس.. سقوط "ديلر عين شمس" في قبضة رجال الأمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)؛ لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالي - هاتف محمول- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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