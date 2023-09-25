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الرئيس السيسي يشهد افتتاح اجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح اجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ.

 

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صورة تذكارية للرئيس السيسي قبل اجتماعات البنك الآسيوي

 

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الرئيس السيسي قبل انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى

 

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كلمة الرئيس السيسي خلال اجتماعات البنك الآسيوى

 

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الرئيس السيسي يشهد اجتماعات البنك الآسيوي

 

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