شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنفق الرئيس 7 مليارات جنيه على علاج الأمراض المزمنة بـ100 مليون صحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير السارية لأكثر من 60 مليون مواطن مصري.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سي)، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم من خلال مراكز العلاج ووحدات الصرف المنتشرة فى جميع محافظات وكذلك الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين السكان المصريين من خلال تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر مع تعاون قطاعات متعددة وتعزيزه لتخفيف اعباء المرض والوفيات التى يمكن تجنبها بسبب الأمراض غير السارية.

وتعمل المبادرة التى تكلفت 7 مليارات جنيه على تعزيز صحة المصريين من خلال اجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس (سي) بشتى أنحاء الجمهورية وكذلك الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.

ومن بين الفئات المستهدفة بالمح داخل المبادرة فحص فيروس سى للمصريين المقيمين بمصر أكبر من 18 عام من الجنسين من جميع المحافظات، ممن لم يسبق لهم الفحص أوالعلاج والأمراض غير السارية للمصريين المقيمين بمصر أكبر من 18 عام من الجنسين من جميع المحافظات.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة:

- تحليل فيروس سي.

- تحليل السكر وقياس ضغط الدم.

- قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومن ثُم مستوى زيادة الوزن والسمنة.



وعن سياسة التحويل للتقييم والتشخيص فانة فى حالة ما إذا كان المواطن إيجابيَا لكواشف فيروس سى، يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج وتحديد موعد التقييم والعلاج وفى حالة ما إذا كان قياس السكر للمواطن <200 ملجرام>