مشروع مونوريل 6 أكتوبر يخفض التلوث يربط المدن الجدية فى الجيزة.. صور

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل 6 أكتوبر، وذلك من خلال الهيئة القومية للأنفاق، حيث يتم التنفيذ بواسطة تحالف ثلاثى بين شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، ومدة التنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا اعتبارًا من 1/1/2020، والقيمة الإجمالية للمشروع: 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو).

ومونوريل 6 أكتوبر يجرى إدخاله فى مصر لأول مرة ويمثل نقلة وتحولًا كبيرًا فى وسائل المواصلات حيث يزيد من الاتصالية بين المدن والمناطق العمرانية، ويسّهل حركة المواطنين، ويقلل استخدام السيارات الخاصة وهذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي

ويربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وهو بطول تقريبى 42 كم يتكون من 12 محطة هى بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية ــ الطريق الصحراوى ( القاهرة /الإسكندرية ) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية – الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع.

وسيكون خطى المونوريل قادرين على نقل 45 ألف راكب فى الساعة فى كل اتجاه عند الوصول للسعة القصوى.