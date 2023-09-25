شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي مصري يزور دولة اليابان للترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود التى تقوم بها السفارة المصرية فى طوكيو بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة من أجل تعزيز التدفق السياحى اليابانى إلى مصر، تم تنظيم زيارة لوفد ترويج سياحى مصرى إلى اليابان يضم د. زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري، حيث تضمنت أهم فعاليات الزيارة قيام د. حواس بإلقاء محاضرة بجامعة "كومازاو" حول مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة بدءاً من مقتنيات الملك توت عنخ أمون ووصولاً إلى الاستكشافات الجديدة فى منطقة الأهرامات.



الوفد فى اليابان

ووفقا لبيان من السفارة المصرية فى طوكيو، قد شهدت المحاضرة حضوراً جماهيرياً مكثفاً وتغطية إعلامية واسعة، حيث حضرها عدد من المسئولين اليابانيين أبرزهم وزير التحول الرقمي "تاروكونو" ومحافظة طوكيو "يوركا كويكى" والتي شاركت عبر توجيه رسالة بالفيديو، فضلاً عن عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي من السفارات العربية والأوروبية وأساتذة المصريات بالجامعات اليابانية.

التقي الوفد أيضاً بعدد من المسئولين في الجهات اليابانية المختلفة المعنية بالنشاط السياحي وفي مقدمتهم مؤسسة اليابان لوكلاء السفر JATA وما يزيد عن ممثلي ٣٠ من شركات السياحة اليابانية، حيث أبدى المشاركون تطلعهم إلى استئناف رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو بما يسهم في تعزيز التدفق السياحي في اليابان، وأعربوا كذلك عن تطلع الجانب الياباني إلى افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يحظى باهتمام متزايد لدى الجمهور الياباني، وذلك حتى يتسنى تضمينه في زيارات الوفود السياحية اليابانية إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.

كما شهدت الزيارة لقاء الوفد المصري مع "كويكي" محافظة طوكيو، حيث تم اطلاعها على الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر والنهضة العمرانية في المرافق الفندقية والبنية التحتية التي تخدم المقاصد السياحية، واستعرض اللقاء كذلك التطورات الخاصة بانتهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير وكذا الجهود الجارية لتطوير المنطقة المحيطة به.